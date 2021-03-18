衞冕的拜仁慕尼黑周三在歐聯16強次回合主場以2:1擊敗拉素，兩回合計以6:2淘汰該意甲對手，第19次打入歐聯8強，創出新紀錄。

首回合贏4:1的拜仁，今場因隊長紐亞抱恙而以紐布爾把關，雖然紐布爾只是今季第三次任正選，但拉素今場收起了射手恩莫比尼，紐布爾在比賽中未有受到太大考驗。控球佔優的拜仁於33分鐘打開紀錄，哥列斯卡博得12碼由羅拔利雲度夫斯基操刀中鵠，射入今季各項賽事的第39球及歐聯第5球，助拜仁領先1:0。

換邊後，拜仁繼續向拉素施壓，羅拔仔於67分鐘差點便再入一球，但他遠射中柱不入。73分鐘，祖普莫亭接應阿拉巴傳送後殺入禁區為拜仁射成2:0。拉素雖於82分鐘由馬高柏洛路接應安達斯彭利拿開出的罰球頂入而追成1:2，但無法扭轉形勢。

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