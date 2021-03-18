「神奇小子」傅家俊早前獲世界桌球總會發出外卡參與世巡賽，他現於港積極訓練備戰，他今日（周四）於社交網站上載訓練短片，他於七分半鐘內轟出滿分「147」，證狀態十足。

受武漢肺炎疫情影響，43歲的傅家俊棄戰上季世巡賽，世界排名跌至72位，未達新季入圍門檻，幸早前世界桌總向他發出外卡，他將與歷史性獲邀參賽的吳安儀亮相新賽季。惟英國疫情未受控，傅家俊透露近期仍留港訓練，他今午於Facebook專頁上載周一與吳安儀訓練的短片，片中他於七分半鐘內轟出147度，雖久未出賽，實力依然。

傅家俊職業生涯於正式比賽四次創「147」，包括15年梅開二度，近年他受眼疾影響，加上疫情關係避戰，世界排名由17年最高第五位下滑至72位。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！