英國傳媒報道，韋斯咸前鋒米查利安東尼奧已放棄代表英格蘭國家隊，並將會披上牙買加戰衣。

《天空體育》報道指，雖然在英國出生的米查利安東尼奧，曾經獲艾拿迪斯與修夫基選入英格蘭大軍名軍，但卻從未有機會代表「三獅軍團」上陣。牙買加國家隊上月開始接洽米查利安東尼利，雖然在譚美阿巴謙、丹尼艾格斯與哥林威爾遜等英軍前鋒均有傷，令這位30歲射手的上陣機會大增，但經過一番考慮之後，他最終選擇了代表父母的出生地出戰，希望藉此得到更穩定地參與國際賽的機會。

牙買加將於3月25日，在奧地利與美國進行一場友誼賽，雖然該隊暫時未公佈大軍名單，但今仗將有機會成為米查利安東尼奧的國際賽「地標戰」。米查利安東尼奧今季在19場英超，錄得7個入球及3次助攻，表現不俗。

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