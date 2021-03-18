《ESPN》著名記者Adrian Wojnarowski周三報道，公鹿已經與火箭達成牽涉四名球員的交易協議，引入火箭前鋒PJ特加，而在同一日，火箭於主場以94:108不敵勇士，連輸第18場，創出隊史最長連敗紀錄。

Adrian Wojnarowski引述消息人士表示，火箭將PJ特加、前鋒告斯（Rodions Kurucs）以及一個2022首圈選秀權送至公鹿，換來後衞奧古斯丁（D.J. Augustin）、前鋒DJ威爾遜（D.J. Wilson）和一個未受保護2023年首圈選秀權，火箭並有權以2012年次圈選秀籤交換公鹿的首圈選秀籤，除非公鹿的選秀籤為1至9位。

35歲的PJ特加效力火箭三個半球季，對球隊的貢獻並不止是場均獲6.5分和5.8籃板，他經常防守對手的頭號得分球員，儘管身高僅6呎5吋，但上季在火箭短暫的小球試驗中出任中鋒。目前，PJ特加是處於與火箭所簽4年3,200萬美元合約的最後一季，惟火箭直到2020年2月才保證執行最後一季的球員選項。

PJ特加在連續出賽267場後，因為大腿拉傷而在2月缺席了兩場比賽，秋季時遲了向球隊報到並承認續約談判破裂令他感到不滿。PJ特加自NBA明星賽休戰期以來便未曾為火箭上陣，今季他為火箭出賽32場，場均獲4.4分、4.6籃板和1.4助攻。

至於火箭周三對勇士雖有奇雲波特取得全場最多的25分及助攻7次，傷癒復出的中鋒活特（Christian Wood）又貢獻21分和9籃板，但球隊半場已落後44:68，最終以14分之差受挫有祖蒙特格連（Draymond Green）交出「三雙」16分、12籃板及10助攻的勇士，連吃18場敗仗，超越了1968年加盟NBA第一季、主場在聖地牙哥時創下的17連敗隊史紀錄，亦是自1983年主場11連敗後首度在主場連輸9場。

有五名球員得分上雙的勇士以射入了生涯單場最多6記三分球的普爾（Jordan Poole）攻入23分最多，奧比（Kelly Oubre Jr.）獲得19分，至於三分球11投僅2中的史堤芬居里（Stephen Curry）今戰攻入18分後，因尾骨挫傷未有在第四節上陣，勇士主帥卡爾表示，居里感到痛楚，或會缺席周五作客灰熊的比賽。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！