上周五俄羅斯一場冰球青年聯賽發生致命慘劇，年僅19歲的球員法祖迪諾夫（Timur Faizutdinov）在比賽中途因對手一次傳送令冰球直接擊中頭部，當時法祖迪諾夫已當場暈倒，因事態嚴重隨即被送往當地醫院搶救，可惜返魂乏術，延至周二去世。

當日法祖迪諾夫以隊長身份代表所屬的聖彼得堡戴拿模青年隊，出戰俄羅斯冰球青年聯賽（MHL）的季後賽作客鬥雅羅斯拉夫爾火車頭。比賽中對一次傳球不慎令冰球省中法祖迪諾夫接近太陽穴位置，這位19歲小將隨即雙手抱住頭部，其後暈頭轉向失去平衡，最終暈倒在溜冰場上。當時法祖迪諾夫隨即被送往位於雅羅斯拉夫爾的醫院搶救，可惜ＭHL周二公佈連日搶救無效，與死神搏鬥多日後法祖迪諾夫於周二辭世。

事件震驚全球冰球壇，俄羅斯冰球總會以及加拿大冰球總會亦在官方Twitter上致哀，並向法祖迪諾夫的家人及朋友送上深切慰問。而聖彼得堡戴拿模及雅羅斯拉夫爾火車頭其後的比賽所有球員亦站在場上向法祖迪諾夫送上最後致敬，同時3月的所有ＭHL賽事賽前將會默哀一分鐘。

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