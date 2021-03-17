與拿維於2016年入樽賽留下不少精采爆籃鏡頭的魔術前鋒A哥頓（Aaron Gordon），本身體能及彈跳力十足，但回到場上的表現卻未有太大驚喜，出道至今在魔術打了七季平平無奇，未能帶領魔術找到突破，預計有機會被清洗。

魔術自2012年當家球星懷特侯活（Dwight Howard）離隊後，始終無法打出突破性的成績。儘管他們近兩季都能躋身季後賽，但分別被速龍及公鹿橫掃出局，走不出東岸首圈的極限。做過2年入樽賽第2的哥頓，展現了相當不俗的身體質素和彈跳力，被球壇寄予厚望。惟近季卻陷入「樽頸位」停滯不前，更有不進反退的迹象，他今季場均獲13.6分及7個籃板，數據是近四季最低。作為魔術核心，他在場與否球隊的效率值仍然一樣，未展現出能左右比賽的影響力。

轉會市場將於下周四關閉，早前一直有傳魔術會將哥頓作為交易籌碼，據報哥頓更已和某支球隊的管理層會面。儘管傳聞尚未成真，惟魔術今季陷入頹勢，截至周四已累積八連敗，以13勝26負的成績排東岸14位。若戰績未見改善，哥頓或很大機會被擺上交易桌上。

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