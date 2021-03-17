繼森喜朗因為發表針對女性的言論，被迫辭任東京奧運組委會主席後，賽會又再爆出公關危機，日本媒體《文春online》報道指，東奧開幕禮創作總監曾去年曾在內部討論中，建議邀請33歲知名諧星渡邊直美扮豬出場，被指有侮辱女性之嫌。

東奧的開幕禮與閉幕禮，原本都是由日本傳統劇「狂言師」野村萬齋擔任創作總監，但東奧因疫情延期，主辦單位於是解散團隊，並改由佐佐木宏接手全權策劃。《文春online》指，現年66歲的佐佐木宏，在去年3月透過通訊軟件進行群組討論時，曾提出希望邀請身形肥胖的知名諧星渡邊直美，以豬的造型在奧運開幕禮上現身，並向組員發送出「（豬表情符號）=渡邊直美，變身的部分要如何表現得可愛呢」、「從天而降的『奧林pig克』=渡邊直美」等語句。

不過，這個建議在群組中遭到反對，有女性成員回應指「以別人的外表來舉例不好」，就連男性成員也表態認為橋段「糟糕得令人昏倒」。

東奧組委會發言人高谷正哲表示，目前正向佐佐木宏了解事件，而早前接替森喜朗擔任東奧組委會主席的高橋聖子，周四將與秘書長武藤敏郎一起會見傳媒，消息指，佐佐木宏亦會就事件公開道歉。

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