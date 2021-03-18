在上場英超北倫敦打吡中，阿仙奴的前鋒奧巴美揚因紀律問題賽前突然遭領隊阿迪達棄用。周三阿迪達表示，兩人已經就問題交談過，事情已經過去，但就未有確保奧巴能立刻拿回正選位置。

有傳奧巴美揚因為賽前遲到被阿迪達決定嚴懲，更有消息指這位加蓬前鋒可能會被除去隊長職務，不過阿迪達周三就表示：「我們已經就事件交談過，一切已經解決，球隊目前需要向前看。奧巴的反應非常正面，所有我說事情已經解決，亦無須再為此事發表任何意見。」

不過，阿迪達就不保證奧巴立即能做回正選：「奧巴訓練的表現亦不俗，亦一如以往的展示笑容。不過，每位球員都需要交出最高水平的表現去爭取自己的位置，沒有球員屬例外。」

周四阿仙奴將會在歐霸16強次回合回到主場迎戰奧林比亞高斯，看看屆時奧巴能否正選上陣，而首回合槍手以3:1領先，晉級機會相當高。

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