2021年NBA明星賽入樽賽，由拓荒者新秀安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）勝出。可惜入樽賽漸成雞肋，而且近10年入樽王命途都平平，不是受傷患困擾，就是無法打出名堂，甚少如2018年冠軍米曹（Donovan Mitchell）和連贏2015年、2016年冠軍的拿維（Zach LaVine）那樣，可由入樽王蛻變成明星賽球員。

當中最令人可惜的，就是2011年入樽王比歷克格芬（Blake Griffin），他當年飛過停泊在籃底下的車輛後再入樽，實是入樽賽經典一幕。不過格芬之後飽受傷患困擾，到2018年1月被交換至活塞後，已經變成打法完全不同的球員。今季格芬被活塞買斷合約後加盟網隊前，更是全聯盟身高6呎7吋或以上，並至少起手150次的球員中，唯一沒有入樽的球員。

2014年的入樽王禾爾（John Wall），情況跟格芬相似。作為2010年選秀會狀元，禾爾曾被巫師寄以厚望，五次入選明星賽，某程度也符合預期。不過禾爾近年同樣飽受傷患困擾，17/18球季上陣41場，到18/19球季上陣32場，上季更全季報銷。巫師最後也選擇放棄，用他交換韋斯卜克（Russell Westbrook）。

近年其他入樽王，2013年冠軍泰倫斯路斯（Terrence Ross）專心做第六人，2017年冠軍格連羅賓遜（Glenn Robinson III）成為浪人，而2019年冠軍H迪亞奴（Hamidou Diallo）和上屆冠軍戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.），都未能借入樽王身分成功上位。2012年入樽王J伊雲斯（Jeremy Evans）更已離開NBA，目前在意大利謀生。