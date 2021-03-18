今季曼聯前鋒拉舒福特在各項賽事己經為球隊上陣44場，與上季整個球季的出場次數相同，比紅魔其他球員多。不過現時紅魔仍然有9輪聯賽、英足盃以及歐霸三條戰線，意味着福仔仍然有不少比賽需要應付，這位23歲英格蘭前鋒就表示自己未有感到疲累，並且有望可以不斷為紅魔披甲上陣。

福仔今季已經為紅魔上陣44場賽事，只缺席過上周的歐霸16強首回合賽事，其餘所有賽事皆有上陣過。雖然此前有傳出福仔有傷在身，惟這位紅魔前鋒就表示自己最清楚身體的狀況：「我只會專注在下一場比賽，這就是我的方式。我清楚自己的身體，知道自己可以做些什麼，這就是足球員的生活。」他續指：「我可以在掛靴後進行休息，現時我只希望可以盡我所能去踢更多比賽，其實我在賽後的恢復程度很好，所以不用擔心。」

自從2017年在摩連奴帶領下贏得歐霸盃冠軍後，曼聯在近幾年就未曾染指過任何錦標，加上今季英超奪冠的希望渺茫，福仔就認為要將重心放在歐霸盃上：「當我們不幸在歐聯賽場中被淘汰後，歐霸就是我們的目標，我們專注在贏得歐霸冠軍。我知道球隊、領隊以及員工不會為此感到開心，不過我們要盡力贏下這項錦標，球隊需要開始贏冠軍。」

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