AC米蘭周四就會在歐霸16強次回合，於主場迎戰曼聯，雙方前鋒伊巴謙莫域與卡雲尼在首回合齊齊因傷缺陣，但兩人均已傷癒，預計可候命上陣。其實這對老將早在一同效力巴黎聖日耳門（PSG）時，就已因為爭寵結怨，如今各為其主，肯定又有一番惡鬥。

伊巴謙莫域於2012年由AC米蘭過檔PSG後，馬上成為了這支新興富豪球會的寵兒，該隊翌年又簽入了卡雲尼，期望這兩位在當時球壇最炙手可熱的前鋒，能夠協助球隊躋身歐洲頂級勁旅之列，但正所謂「一山不能藏二虎」，伊巴佔據正選中鋒位置下，卡雲尼無奈只能坐歪擔任翼鋒，兩人從此便展開了一番明爭暗鬥，直到2016年伊巴離隊轉投曼聯，內訌才告平息。

效力洛杉磯銀河時跟伊巴合作過的法國中堅米高施安尼，之前就向傳媒爆料，聲稱這位瑞典神鋒曾向他透露自己與卡雲尼之間的恩怨。「如果你跟卡雲尼關係太好，伊巴就會不高興。你只能跟伊巴一黨，或者跟他敵對。他說效力PSG的時候，在白蘭斯麾下一切都很好，唯一與他合不來的就只有卡雲尼一個。」米高施安尼說。「伊巴又告訴我，他在整個職業生涯內，只有3、4位隊友令他感到厭惡，而卡雲尼正是其中之一。」

伊巴謙莫域與卡雲尼今季雖然均不時因傷缺陣，但兩人對所屬球隊的貢獻仍然相當巨大，當中伊巴在各項賽事合共上陣21仗攻入16球，而卡雲尼在25場比賽亦有7球進賬，兩人絕對是寶刀未老，今仗仇人見面，勢必會有一場激戰。

文：童健