據法國傳媒周三報道，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）需要緊急關閉其青訓學院，因該處發現數宗新的武漢肺炎確診個案，學院需關閉數天，以防疫情有機會傳播開去。

據美聯社消息指，PSG周三已臨時關閉其青訓學院的訓練設施，這間法甲球會指，最近在訓練中心展開新一輪病毒測試後，發現數宗新的確診個案。PSG指青訓學院將會關門直至周一，當作是預防措施，他們將在本周五進行另一輪病毒檢測，以監察病毒有否在學院內傳播的迹象。

另外，PSG女子隊據報隊內亦爆發集體感染個案，球會最近收到數宗新的陽性報告，因此她們也未有前往捷克出席鬥布拉格斯巴達女子隊的歐聯次回合賽事。PSG女隊於首回合大勝布拉格斯巴達女隊5:0，即使因她們未能出席次回合，而令對手獲贏3:0，PSG女隊兩回合亦會累計贏5:3晉級。

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