效力過祖雲達斯和阿仙奴的37歲瑞士後衞列治史迪拿，去年夏天宣佈結束19年球員生涯，現正享受着退休生活。部份球員掛靴後會做教波工作，也有人選擇和家人共度天倫之樂，列治史迪拿就決定學一門手藝，轉行做「鐘錶匠」製作手錶。這位前瑞士國家隊隊長形容，人生流流長要做有意義的事，足球員踏入三十多歲就要考慮退役。

列治史迪拿球員生涯效力不少五大聯賽球隊，如里爾、拉素、祖雲達斯、阿仙奴及奧格斯堡等，但職業足球員的生涯轉眼即逝。他於去年八月宣佈掛靴後，近日開始學習製作手錶，他現時在瑞士蘇黎世一間鐘錶公司Maurice de Mauriac做學徒，實習六個月，製好的錶會用作慈善用途。

他表示：「我希望做些有意義的事。如果你是銀行家，你大概可做（這份工作）一輩子，但如果你是足球員，當你年屆30多歲，就開始要找別的事情做了。足球跟修理手錶有點相似，若你的球隊不完美，就很難取勝；手錶也是一樣，若錶內的靈件不好，手錶就不能夠運作。」他又不排除未來會全職做鐘錶匠，但亦未決定會否回歸球壇做足球相關工作。

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