武漢肺炎疫情持續至今仍未完結，雖然總裁阿當施華（Adam Silver）此前表示過不會強制NBA球員接種疫苗。不過據ESPN報道，NBA與美國籃球協會球員工會（NBPA）已經同意放寬球員的健康及安全條例，為已經完成接種疫苗的人提供更多好處，從而希望可以推動更多人接種疫苗。

近期塘鵝就有尼高路美利（Nicolo Melli）、積克臣希耶斯（Jaxson Hayes）及科威爾（Sindarius Thornwell）宣佈自己已成功接種首劑疫苗。報道指，新條例僅適用於已經接種兩劑疫苗，以及任何為85%球員及員工完成接種疫苗的球隊。只要完成接種疫苗的話，日後就不需要再家中進行隔離，他的親朋好友亦可以到球員的家中拜訪他們，另外就連在餐廳用餐的限制也會獲得放寬。

至於球隊方面，完全接種疫苗的隊伍日後在訓練場練習時不需要再戴上口罩，而且在客場旅行時可以自由離開酒店，並且球疋可以在室內或是室外的餐廳用餐。有指這些好處皆是遵循了美國疾病控制及預防中心（CDC），對已完全接種疫苗的人所制定的指南，CDC曾宣佈完全接種疫苗的人可以不戴口罩在室內聚集。

報道又提到現時不清楚聯盟當中有多少人已經接種了疫苗，不過有消息人士就指，有不少球隊訓練官員、教練以及工作人員也至少接種了第一劑疫苗，不過到目前為止，只有少數球員選擇接種了疫苗。

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