夏登（James Harden）周三取得個人今季第11次「三雙」的40分、15助攻、10籃板，帶領共有七名球員得分雙位數的網隊以124:115力克溜馬，在NBA常規賽獲六連勝。由於東岸「一哥」76人同日加時後以105:109不敵公鹿，網隊贏波後戰績追平了76人，兩隊目前均是28勝13負，勝率68.4%，公鹿以26勝14負（勝率65%）排東岸第三。

網隊球星K艾榮（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）和新加盟的比歷克格芬（Blake Griffin）今場都因傷缺陣，球隊在打完首節後亦以25:40落後溜馬，但網隊第二節開始回勇，完半場追成僅落後58:61。上半場取得15分7助攻的夏登，於第三節最後一刻射入三分球，助球隊打完第三節以91:89領先溜馬，而在最後一節他雖經常被對方球員包夾，仍然拿下14分、6籃板、4助攻，協助網隊在第四節得分以35:24壓倒對手，最終以9分之差擊敗溜馬。

周三（香港時間周四）NBA常規賽戰果

活塞 116:112 速龍

溜馬 115:124 網隊

76人 105:109（加時） 公鹿

巫師 119:121 帝王

騎士 117:110 塞爾特人

公牛 99:106 馬刺

火箭 94:108 勇士

灰熊 89:85 熱火

金塊 129:104 黃蜂

小馬 105:89 快艇

註︰前者主場

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