除了歐聯抽籤外，歐霸亦會在晚上8點緊接進行抽籤，同樣是不設限制和為四強進行抽籤，熱刺被薩格勒布戴拿模次回合反勝淘汰，令英超如今只餘下曼聯和阿仙奴兩支球隊，與西甲同樣成為大戶，有維拉利爾和CF格蘭納達；還有阿積士、布拉格斯拉維亞和意甲的羅馬。
歐霸抽籤的焦點相信非風頭躉曼聯莫屬，今季曼聯在歐霸籤運平平，32強先抽中西甲的皇家蘇斯達，16強更抽中意甲的AC米蘭，但紅魔仍順利過關，且看八強會否再度抽中強敵。至於另一支英超球隊阿仙奴現時為次熱，而主帥阿迪達執掌球隊以來已贏得英足盃及社區盾兩項冠軍，如此有捧盃運之下能否再為兵工廠帶來冠軍。
歐霸八強奪冠賠率
曼聯（英格蘭）2.95倍
阿仙奴（英格蘭）3.65倍
阿積士（荷蘭）5.55倍
維拉利爾（西班牙）6倍
羅馬（意大利）6.5倍
布拉格斯拉維亞（捷克）14倍
CF格蘭納達（西班牙）22倍
薩格勒布戴拿模（克羅地亞）50倍
資料來源：足智彩
歐霸時間表
8強
首回合：08/04
次回合：15/04
4強
首回合：29/04
次回合：06/05
決賽
5月26日
地點：波蘭格但斯克，格但斯克球場
資料來源：UEFA官網
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