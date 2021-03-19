除了歐聯抽籤外，歐霸亦會在晚上8點緊接進行抽籤，同樣是不設限制和為四強進行抽籤，熱刺被薩格勒布戴拿模次回合反勝淘汰，令英超如今只餘下曼聯和阿仙奴兩支球隊，與西甲同樣成為大戶，有維拉利爾和CF格蘭納達；還有阿積士、布拉格斯拉維亞和意甲的羅馬。

歐霸抽籤的焦點相信非風頭躉曼聯莫屬，今季曼聯在歐霸籤運平平，32強先抽中西甲的皇家蘇斯達，16強更抽中意甲的AC米蘭，但紅魔仍順利過關，且看八強會否再度抽中強敵。至於另一支英超球隊阿仙奴現時為次熱，而主帥阿迪達執掌球隊以來已贏得英足盃及社區盾兩項冠軍，如此有捧盃運之下能否再為兵工廠帶來冠軍。

歐霸八強奪冠賠率

曼聯（英格蘭）2.95倍

阿仙奴（英格蘭）3.65倍

阿積士（荷蘭）5.55倍

維拉利爾（西班牙）6倍

羅馬（意大利）6.5倍

布拉格斯拉維亞（捷克）14倍

CF格蘭納達（西班牙）22倍

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）50倍

資料來源：足智彩

歐霸時間表

8強

首回合：08/04

次回合：15/04

4強

首回合：29/04

次回合：06/05

決賽

5月26日

地點：波蘭格但斯克，格但斯克球場

資料來源：UEFA官網

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