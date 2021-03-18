澳職周五獨腳戲，由西悉尼流浪者主場對珀斯光輝，西悉上仗三度落後下，竟以4:3反勝威靈頓鳳凰，但後防確實多漏洞；光輝上仗也與榜首球隊中岸水手戰成2:2，兩軍均呈攻強守弱，入球「大」確是不二之選。

西悉上仗主場鬥鳳凰，先後落後0:1、1:2、2:3情況下，憑前鋒卡華美耶保亞84分鐘建功，驚險反勝4:3，取得兩連勝。今季西悉一眾前鋒如西蒙確斯、米歇爾杜基等，均能交足功課。事實上西悉贏波之後，以19分升上次席，繼續挑戰水手。不過對教練卡爾羅賓遜來說，改善後防才能穩定戰績，首席門將贊積杜域因傷長唞，今季被迫起用馬古殊，加上三中堅踢法，戴恩麥高雲、薛基哥頓等也欠穩健，特別是主場，竟然已累積失10球，6場主場也只有1場保清白身，入得又失得，當然取入球「大」。

因疫情關係，主場位於西澳的珀斯光輝，今季賽程都需要「一輪主場，一輪作客」，今仗是光輝連續作客第三場，前2仗0:3慘負威靈頓鳳凰、和中岸水手2:2，均開出入球「大」。光輝今季風格崇尚主攻，由迪亞高卡斯度中場派牌，配合科拿路利、歷克迪亞高斯天奴等炮手，其中科拿路利已累積入七球，有力攻破西悉大門，以光輝今季作客總入球全部都在三球或以上，入球「大」可以放心追捧。

文：牽牛