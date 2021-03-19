周五歐聯8強抽籤結果出爐後，拜仁慕尼黑將會迎戰巴黎聖日耳門（PSG），而兩隊的勝方將會遇上曼城或多蒙特的勝方，這意味着今屆賽事的三支奪標大熱拜仁、PSG以及曼城同處「死亡上線」。根據足智彩的奪冠賠率，8強對陣多蒙特的藍月亮依然為今屆歐聯的奪冠大熱門。

衞冕的拜仁今季在歐聯賽場上繼續強勢，已經保持19場不敗的走勢，此役遇上上季的決賽對手PSG，拜仁依然被視為晉級的熱門。根據足智彩的賠率，拜仁的奪冠賠率由抽籤前的3.4倍，輕微回升至現時的3.8倍，只不過其對手PSG在抽籤前的奪冠賠率為5.75倍，本來只僅次於曼城以及拜仁，可是得知8強的對手為衞冕的拜仁後，PSG的賠率就立即升至8.5倍，這支法甲豪門這次要晉身4強絕不容易。

力爭贏得隊史首座歐聯冠軍的曼城，雖然對上三季皆止步8強，不過足智彩依然視曼城為奪標大熱，現時奪冠賠率僅得2.8倍。不過這次8強再次遇上不被外界看好的多蒙特，曼城絕對不能掉以輕心，事關過往幾季曼城亦是被視為奪標大熱，可惜往往在8強就提早下馬。

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