周四歐霸盃16強次回合，英超球隊熱刺作客克羅地亞的薩格勒布戴拿模，首回合領先兩球的熱刺，今仗在法定時間輸0:2，兩回合計雙方踢成2:2要加時作賽，結果熱刺在加時再失一球，熱刺總比數輸2:3宣告出局。

熱刺上周在主場憑哈利卡尼梅開二度，首回合以2:0領先薩格勒布戴拿模，隨後出戰北倫敦打吡熱刺以1:2不敵阿仙奴，更有前鋒孫興民受傷實力削弱，次回合作客克羅地亞，領隊摩連奴亦有人腳調整，以拉美拿、迪利阿里及盧卡斯莫拉，支援哈利卡尼攻堅。

希望收復失地的主隊今仗與熱刺力拼，上半場兩軍互交白卷，下半場一直捱打的熱刺，於62分鐘終於失手，主隊射手奧斯克在左路推大位起腳，皮球直飛遠柱入網，助薩格勒布戴拿模總比數追近至1:2；82分鐘，奧斯克接應隊友右路傳中禁區內撞射得手，助主隊今仗贏2:0，兩回合計兩隊踢成2:2要加時。

加時下半場開賽僅一分鐘，奧斯克於左路連過熱刺數名守將，引球至禁區頂射近柱破網，個人大演帽子戲法，助主隊總比數反超前3:2。

只要能攻入一球追成3:3平手，亦能憑作客入球優惠晉級的熱刺發起猛攻，不過後備上陣的加里夫巴利及哈利卡尼的近距離射門，均被表現神勇的主隊門將、克羅地亞國腳利華高域擋出，最終熱刺無法追平比數，總比數輸2:3飲恨16強止步。

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