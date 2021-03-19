周五的歐聯8強抽籤已經完成，這次8強的對碰相信各位球迷也不會陌生，事關拜仁慕尼黑對陣巴黎聖日耳門，以及皇家馬德里對陣利物浦的戲碼，曾經在過去的歐聯決賽當中出現過，現在就為各位分析一下對決形勢。

曼城vs多蒙特

曼城（英格蘭）

教練：哥迪奧拿

歐聯最佳成績：四強

冠軍賠率：2.8倍

多蒙特（德國）

教練：伊甸泰列錫

歐聯最佳成績：冠軍1次

冠軍賠率：27倍

歐戰對賽往績：曼城1和1負

簡評：力爭贏得隊史首次歐聯冠軍的曼城，16強剛淘汰了德甲的慕遜加柏後，在8強又遇上了另一支德甲球隊多蒙特。雖然藍月亮今季被視為奪冠大熱，可是過去兩次在歐聯賽場與多蒙特交手未曾一勝，因此曼城要晉級相信會遇上不少難度。

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波圖vs車路士

波圖（葡萄牙）

教練：干斯卡奧

歐聯最佳成績：冠軍2次

冠軍賠率：50倍

車路士（英格蘭）

教練：杜曹

歐聯最佳成績：冠軍1次

冠軍賠率：6倍

歐戰對賽往績：波圖2勝1和5負

簡評：自從杜曹上任後表現煥然一新的車路士，16強就踢走今季在西甲成績不俗的馬德里體育會，來到8強就遇上了今屆歐聯的黑馬波圖，後者在16強爆冷踢走意甲勁旅祖雲達斯。兩隊對上一次在歐聯對碰在15/16球季，當時車路士與波圖各自在主場獲勝。

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皇家馬德里vs利物浦

皇家馬德里（西班牙）

教練：施丹

歐聯最佳成績：冠軍13次

冠軍賠率：9倍

利物浦（英格蘭）

教練：高普

歐聯最佳成績：冠軍6次

冠軍賠率：6.25倍

歐戰對賽往績：皇馬3勝3負

簡評：皇馬對陣利物浦這場較量，為17/18球季歐聯決賽的翻版，當時施丹帶領的皇馬以3:1擊敗由高普麾下的紅軍捧盃。不過今季的皇馬已經今非昔比，面對着今季在聯賽表現失色，但去到歐聯賽場特別精神的紅軍，雖然近三次交手銀河艦隊全勝，但要晉級亦要打醒十二分精神。

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拜仁慕尼黑vs巴黎聖日耳門

拜仁慕尼黑（德國）

教練：費歷克

歐聯最佳成績：冠軍6次

冠軍賠率：2.8倍

巴黎聖日耳門（法國）

教練：普捷天奴

歐聯最佳成績：亞軍

冠軍賠率：8.5倍

歐戰對賽往績：拜仁4勝5負

簡評：這場戲碼亦是上季歐聯決賽的翻版，上季拜仁曾在中立場以1:0小勝巴黎聖日耳門封王，這次兩隊在8強再遇，不過PSG已經改由普捷天奴帶領。預計這次兩回合的焦點就落在兩隊的主力射手，羅拔利雲度夫斯基以及基利安麥巴比身上，球壇的新舊射手再次碰頭。

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