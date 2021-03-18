周五英超有場獨腳戲，由富咸主場迎戰列斯聯上演兩支「升班馬」對決，賽前富咸距離尾四的紐卡素只差兩分，今仗只要勝出即可暫脫降班區，爭勝決心料中游的列斯聯為強。加上富咸自去年12月起，只曾敗過傳統Big6及「三哥」李斯特城，近8場更多達6場成功搶分，包括擊敗過利市雙雄，今仗有望乘勇再取三分，平手盤宜捧主隊。 文：尊嘉

前季在英超排尾二降班、上季僅靠附加賽才獲得升班資格的富咸，季初錄得4連敗，包括作客3:4不敵一同升班的列斯聯後，富咸一度被視為降班膽。幸領隊柏加隨後大膽變陣，棄用高大中鋒阿歷山大米祖域，改用盧卡文、艾雲卡華利路、卜比列特等快馬大踢穩守突擊，結果自11月尾作客爆冷擊敗李城以來，最近20場英超只輸過6場，不敗率高達70%。

其中富咸近8場賽事，只曾小負熱刺及上周不敵如日方中的曼城，曾擊敗過愛華頓及利物浦兩支利市雙雄，當中冬季轉會窗從法甲波爾多借來的尼日利亞前鋒祖殊馬查交到貨，梅開二度協助富咸勇挫拖肥糖。結果富咸這一股強勁的搶分走勢，令本季英超護級戰轉趨緊張，今仗在主場擺下擂台迎戰同樣是「升班馬」的列斯聯，富咸只要全取三分即可暫脫降班區，爭勝心肯定較強。

事關季初表現予人驚喜的列斯聯，在比爾沙帶領下延續體力化的進攻踢法，不過該隊兵源未算充足，季初表現搶眼的中場基列治、積夏里遜等人，表現亦漸見回落，在體力每場消耗甚大的情況下，加上英超對手開始適應列斯聯的踢法，踏入2月起列斯聯近8場賽事只錄2勝1和5負，落敗率達62.5%之餘，近3場聯賽更無法取得入球，有明顯走下坡的趨勢。

加上列斯聯目前手執36分，只差4分就能獲得傳統護級安全線的40分，今仗爭勝心肯定不及主隊，主將賓福特上仗鬥車路士時又傷出，今仗上陣成疑，將進一步削弱列斯聯的攻力，加上他們防線一向不穩，今場踢了28場已失了46球，比起排名較低的富咸還要多失10球。

且兩軍上季在英冠兩次對碰，無獨有偶都是由主場的球隊勝出，相信比一般英超球隊更加熟悉列斯聯的富咸，今仗勢望借主場之利，贏得護級寶貴三分，繼續向紐卡素、白禮頓等球隊施壓，延續今季英超護級戰的懸念，平手盤一於捧爭勝心更強、近期氣勢亦較好的主隊富咸。

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