周四歐霸盃16強次回合，英超豪門曼聯作客聖西路球場迎擊AC米蘭，首回合兩軍踢成1:1，結果今仗紅魔鬼靠傷癒復出的中場保羅普巴，下半場後備上陣建下奇功，帶領曼聯作客以1:0擊敗對手，兩回合計曼聯贏2:1成功晉級8強。

由於首回合曼聯在奧脫福主場，於補時階段被米蘭逼和1:1，失了一個作客入球，故紅魔鬼今仗到訪聖西路要「焗攻」，雖然兩名射手卡雲尼與安東尼馬迪爾，因傷未能趕及隨隊出征，但兩名中場保羅普巴及雲迪碧克均已傷癒可列作後備；至於主隊今仗亦有前曼聯射手、39歲的鋒霸伊巴謙莫域康復，同樣被列入後備名單。

開賽初段曼聯嘗試搶攻，12分鐘般奴費南迪斯禁區頂射門高出，21分鐘丹尼爾占士在禁區內被米蘭中堅湯姆利撞跌，但球證未有判罰12碼；41分鐘，AC米蘭的沙利麥卡斯禁區頂起腳，被今場曼聯正選門將甸恩軒達臣救出。

下半場曼聯領隊蘇斯克查立即作出調動，以剛傷癒的中場愛將保羅普巴入替拉舒福特，結果這位28歲中場後備上陣3分鐘即建奇功。當時皮球在米蘭禁區內混戰，費特洛迪古斯在小禁區邊成功搶甩米蘭中場基斯爾的腳下球，後者情急下將皮球傳給了普巴，身處小禁區左邊的他踩停皮球後，避開守衞第二時間起腳，由於距離太近米蘭門將基安盧基當拿隆馬無從挽救，結果曼聯作客成功領先1:0，總比數領先2:1。

隨後主隊米蘭積極搶攻打算收復失地，並於65分鐘換入伊巴謙莫域加強攻力，74分鐘查漢奴古左路大腳傳入禁區，伊巴謙莫域近門力壓勞基梳爾頭槌攻門，但被甸恩軒達臣神勇救出，最終曼聯成功守住1:0勝局，兩回合計曼聯贏2:1成功淘汰AC米蘭晉身八強。

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