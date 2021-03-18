呢期叫大家留意歐洲賽出局球隊博反底，周中就冇令大家失望，歐聯出局後西維爾就兩連勝，周三主場2:0挫艾爾切，順利開出上盤。經過周中16強次回合，又有四支球隊宣佈正式歐聯出局，四隊當中又有邊支反底能力最高？

4支啱啱歐聯出局球隊有2支意甲兵拉素同阿特蘭大，仲有西甲兵馬德里體育會同德甲兵慕遜加柏。當中以馬體會級數最高，畢竟西甲就排緊榜首，講番歐聯次回合場波，馬體會就作客0:2輸畀車路士，2回合合計輸0:3，不過一來尾段打少件，二來全場其實同車仔咬得好緊，個人覺得形勢比車仔好，只不過心急焗攻，搞到輸反擊引致失波。

既然歐聯已經出局，教練施蒙尼點都要擺番所有精神落聯賽，之前因為帶離成條街，搞到頻頻失分，已經俾巴塞隆拿追淨四分，真係唔可以再大意。馬體會下周日就主場鬥艾拉維斯，都叫有充裕休息時間唞吓。今場波海外莊家仲開出主W1.36倍，比想象中冷，亞洲盤開一球/球半，不過以馬體會主場對中下游球隊把握力咁高嘅表現嚟睇，今季對艾爾切、卡迪斯等都大炒，艾拉維斯近況亦好差，近5場先拎得1分，馬體會大勝反底冇難度，揀個好分頭啲嘅「讓球主客和」「主勝」。

兩隊意甲出局球隊當中，以阿特蘭大較有好感，始終作客皇馬嗰場雖然輸1:3，不過都有唔少攻勢，最開心係見到阿軍嘅入球能力返晒嚟，近五場只係對意甲榜首國際米蘭入唔到波。加上阿軍都要搶分保前四，下周日雖然作客，不過維羅納都算係風流波，近況亦麻麻，阿軍讓得起半/一。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。