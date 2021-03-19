地區球會冠忠南區守門員謝德謙上周六對理文的港超聯，下半場初段被球證吳超覺以紅牌逐離場，而球證報告除指謝德謙手球外，還指他踢到理文前鋒基華尼頓令對方失去單刀機會。南區高層今研究過後，認為不能扭轉先停賽的結果，故放棄上訴。

理文對南區可說是今季港超聯至今最多爭議賽事，比賽至50分鐘先有南區守門員謝德謙在禁區外控球解圍時與理文前鋒基華尼頓相撞，前者被逐，而賽後理文守衞余煒廉涉帶種族歧視用語罵南區日援佐佐木周。

謝德謙賽後在社交平台貼文：「我問球證吹罰我咩？佢答我手球犯規，用手拍個波，直接紅牌，但我隻手都無掂過個波。」從慢鏡所見，謝德謙手部未有觸到皮球，而南區為穩陣計，待了解過球證報告內容後始決定是否為謝上訴。

消息指，足總已收到球證吳超覺的賽事報告，而報告除指謝德謙手球，還指他阻礙理文球員直接入球機會。從比賽片段所見，謝德謙在禁區外以腹部控皮球後準備解圍，此時基華尼頓衝前，惟屬「四六波」接觸前基華尼頓已收步並側身，並與準備起腳解圍的謝德謙相撞，雙雙倒地，球證吳超覺向謝出示紅牌。

南區日前獲悉球證以兩罪指控謝後，與球員商討後決定放棄上訴，因為就算上訴成功，也無法扭轉領紅牌先停賽的結果，即肯定錯過周日對晉峰的聯賽；有球員指，謝德謙根本沒有手球，解圍時與收步的理文球員撞，是否屬犯規也有商榷餘地。足總紀律委員會稍後召開會議審理謝德謙被罰紅牌的判罰刑期。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！