周三NBA爆發東岸前列大戰，公鹿面對缺少艾比迪（Joel Embiid）的東岸1哥76人打得相當吃力，完半場僅攻入31分。但下半場在「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）率領下大反撲，這位公鹿主將全場攻入32分帶領公鹿加時險勝76人豪取5連勝。同日球隊更收到好消息，與火箭完成交易得到防守悍將PJ特加（PJ Tucker）加盟，續往挑戰總冠軍之路邁進。

76人今仗雖然有艾比迪缺陣，但賓西蒙斯（Ben Simmons）攻守兩端發揮出色，76人最多領先過19分，完半場則以14分之差領先。然而下半場公鹿大反撲，第四節成功追平比分，賀里迪（Jrue Holiday）在餘下52.8秒時射入三分，拋開七分距離。但76人展現頑強鬥志，最後40.1秒連入3個三分，包括哥馬斯（Furkan Korkmaz）1.1秒射入追平一球，最終打成93:93進入加時。加時階段字母哥再次大發神威，個人獨取10分，終助公鹿以109:105險勝76人。

同日公鹿於場外亦與火箭完成交易，獲得35歲的PJ特加加盟。過去PJ特加曾與夏登（James Harden）及基斯保羅（Chris Paul）領火箭打入西岸決賽，亦是「五小陣」中重要一員。雖然只有6呎5吋，但由控衞至中鋒都可以防守，加上不俗的外投能力，絕對可以豐富公鹿的戰術。相信未來PJ特加會取代布祿克盧比斯（Brook Lopez）成為球隊的中鋒，並成為字母哥身邊的「最強打手」，令公鹿的陣容在外投能力以及外線換防靈活性得以提升，且看能否令球隊突破近年樽頸，如願打入總決賽。

文：亨少