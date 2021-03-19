上年自稱「渾元形意太極門掌門人」兼創立「閃電五連鞭」嘅馬保國，被業餘拳手用30秒K.O.，至今都仲係大家嘅笑柄啦，但仍然都有唔少「大師」吹噓自己有幾勁揪。喺台灣就有位叫黃正斌嘅太極師傅，早幾日新書發表會現場就大展各式「神功」。其實喺YouTube都有唔少仍佢所謂「內功」嘅片，仲話可用「能量連線」控制掂住佢嘅人左搖右擺喎，呢啲「功力」唔知邊個信啦。

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