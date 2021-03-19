周四NBA常規賽湖人作客黃蜂，四屆總冠軍球星勒邦占士（LeBron James）與黃蜂新秀探花拿美路波爾（Lamelo Ball）首次正面交鋒，結果「大帝」再為年輕球員上一課，他化身教科書拿下37分8籃板和6助攻，帶領湖人以116:105擊敗黃蜂，取得四連勝，賽後取替同日輸波的太陽，成為西岸「二哥」。

占士和「三波」拿美路首次交手於賽前已成為焦點，兩人今場亦不乏互相對位。當中在湖人一次快攻攻勢，入楔的占士接應古斯馬（Kyle Kuzma）轉身傳球，拿美路未料及此着，就眼淨淨地看着占士大力入樽。而占士今場狀態繼續勇猛，交出37分8籃板和6助攻，只差些少就可連續三場大三元，暫錯過其職業生涯第100場三雙。而今場一直領先的湖人，末節一度被黃蜂追近至108:101，但占士馬上回敬2分，帶領湖人重新拉開比數，最終收下四連勝。拿美路對於首次對陣占士對陣感到深刻，事實上占士是「波爾家族」一位很喜愛的球員，尤其是他大哥兼占士前隊友朗素波爾（Lonzo Ball）。湖人賽後升上西岸第2，距離榜首爵士僅1.5場勝差。

同日常規賽，西岸包尾的木狼作客二哥太陽。面對火力甚猛的西岸第二球隊，木狼今場大部份時間處於落後形勢，但新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）在第四節拿下關鍵9分，全場31投15中的他轟入了職業生涯新高的42分，還有7籃板3助攻和2偷球進賬，加上另一狀元唐斯（Karl-Anthony Towns、2015年狀元）今場亦大爆發，交出40+準大三元的表現，以21射15中拿下41分10籃板和8助攻，兩人合轟83分，領木狼最後以123:119反勝太陽。

今季被木狼以首輪第一籤搶入的艾華士，以19零225天年紀成為NBA史上第三年輕球員在19歲拿到40+比賽（占士和杜蘭特後），也是木狼隊史上得分最高的新秀球員。木狼賽後仍以10勝31負成績繼續在西岸包尾，但他們自明星賽後表現已見改善，近5場已贏了3仗，有賴艾華士和唐斯一對雙狀元組合。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！