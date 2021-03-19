前意大利國腳迪羅斯掛靴超過一年之後，終於重返球壇，不過佢就唔係回歸佢嘅成名地羅馬，而係擔任意大利國家隊嘅技術教練，輔助教練文仙尼出征今夏歐國盃同嚟緊嘅世盃外圍賽。

迪羅斯上年一月喺阿根廷老牌球隊小保加宣佈掛靴之後，話咁快就休息咗超過一年，最近佢就終於回歸意大利球壇，擔任文仙尼嘅副手。迪羅斯接受意大利足總官網訪問時表示，好開心可以用另一個身份重返國家隊：「我好高興掛靴後第一份工作就係為意大利國家隊服務，我要多謝足總主席同教練文仙尼俾機會我，我好期待返去國家隊訓練基地同一班老友見面。」

而教練文仙尼亦都表示，期待迪羅斯可以幫到一班國家隊師弟：「我相信迪羅斯可以為國家隊繼續作出貢獻，我亦希望今次嘅工作可以成為佢教練之路嘅重要基石。」

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