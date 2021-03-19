隨着轉會預限期快將逼近，速龍34歲控衞洛利（Kyle Lowry）將被賣走的傳聞傳得更烈，同時吸引到不少球隊的興趣，但據報速龍周四向一眾對洛利感興趣的球隊表示，他們無意出售這位控衞。而剛把PJ特加（P.J. Tucker）交易到公鹿的火箭，有傳希望以主將奧拉迪普（Victor Oladipo）換取勇士新秀榜眼占士韋士文（James Wiseman），但勇士暫無要把韋士文放上交易桌的打算。

速龍今季表現令人跌眼鏡，這支18/19球季總冠軍隊現時排在東岸11位，季後賽的入場券也沒十足把握能夠拿到。早前便有傳速龍有意把核心控衞洛利賣走，後者於3月25日交易限期當天便會年滿35歲，據指速龍有意以打造更年輕的陣容，而洛利跟球會的合約亦將在今季後到期，因此吸引到76人、熱火和快艇等出手羅致。不過據美媒周四收到多方消息指，速龍已告知其他球隊，球會並不考慮交易洛利。若速龍要在交易限期前做買賣的話，被出售的有可能是小將N鮑維（Norman Powell）。據指若洛利願意去其他有實力奪冠的球隊，速龍也許會成全。

另一方面，據報火箭正和勇士商討交換奧拉迪普，有指火箭希望得到勇士一支來自木狼的2021年首輪籤，或是以新秀榜眼占士韋士交換。據指勇士則希望避稅，球隊現時要繳付高達1.37億美元的豪華稅。不過據報勇士對火箭的要求有所卻步，教練卡爾（Steve Kerr）對韋士文充滿信心：「我對韋士文的前景感到很期待，他將變得非常驚人，我對他並不沮喪，只是現時我們要耐心等待。」

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！