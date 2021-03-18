周中日職心水整個大滿貫，多謝鯨魚前鋒山崎凌吾喺補時四分鐘嘅入波，3:0贏FC橫濱，上盤加埋「大」全中。鳥棲砂岩亦都冇令大家失望，啱啱好2:0贏柏雷素爾，平手盤加「細」又全中，鳥棲真係呢排愛隊，邊有可能唔繼續追。

鳥棲砂岩星期日就會繼續喺主場擺陣鬥福岡黃蜂；之前講過鳥棲由南韓教練金明輝執教，成隊波唔同晒，雖然日本人同南韓人一向唔多啱，近年更加多咗互相封殺，不過就睇到鳥棲班球員，真係好聽金明輝話。鳥棲三線就冇咩大名氣球員，不過就勝在好平衡，而且學足南韓風格夠晒整體，講隊形，唔係誇張，真係拍得住衞冕嘅川崎前鋒，當然兩隊嘅兵源就有啲唔同，不過趁住開季，鳥棲兄弟班仲未有咩嚴重傷兵同停賽問題，保持住呢股士氣，未斷纜就繼續追。難得鳥棲唔係名牌球隊，開盤唔會太辣，好似今場主場對「升班馬」福岡黃蜂，開季4勝1和咁強氣勢，都只不過讓平/半，上盤點都要追，考慮番黃蜂都場場有波入，補多個入球「大」就穩陣。

星期三川崎前鋒補時階段畀神戶勝利船追和1:1，開季連勝走勢告終，我都中埋伏，條6串1就係斷前鋒熱W，睇住直播差啲想吐血。不過掉番轉睇，神戶勝利船又真係踢得幾好，特別早1、2季，淨係識攻唔識守，家吓執番好晒條防線，而且中前場壓迫都好好，所以開季有2勝2和1負呢個成績唔係流。星期六勝利船就會作客北海道札幌岡薩多，北海道上仗作客浦和紅鑽，雖然叫圍攻，但到肉嘅埋門唔多，勝利船守得穩，受讓平/半一定要下盤，以兩隊攻力呢場入波唔慌多，可以補埋入球「細」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。