周四歐霸16強次回合，曼聯作客1球小勝AC米蘭以總比數2：1淘汰對手晉身8強，當中為紅魔把關的甸恩軒達臣今仗表現出色，賽後前曼聯中場史高斯更指，軒達臣已經壓過迪基亞成為了目前曼聯的首席門將。

早前由於迪基亞申請休假回到西班牙陪伴妻子分娩，近期曼聯的賽事都由甸恩軒達臣把關。在歐霸首回合，雖然不少評論甚至領隊蘇斯克查都認為曼聯尾段的失球門將甸恩軒達臣可以做得更好甚至救到該記失球，但今仗這位24歲門將就交出好表現，當中在下半場更救出了伊巴謙莫域的頭槌攻門，反應相當快。事實上，軒達臣今季為紅魔各項賽事把關18場，共有11場保持不失；相反迪基亞上陣29場亦只有10場保持不失。

賽後擔任評述員的前紅魔中場史高斯被問道目前誰是曼聯的首號門將，他表示：「我認為現在是軒達臣了，他用表現搶了回來。我認為迪基亞比較幸運，過去即使有出現失誤仍能保住他的位置。但我現在對軒達臣有更大的信心。當然，迪基亞亦是一名出色的門將，但現在是給予軒達臣機會的時間。」

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