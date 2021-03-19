壁球主席盃四強賽今日（周五）上演，何子樂與廖梓苓於女子組突圍，兩人周六下午會於決賽對疊；男子組冠軍則由黃祉謙與劉子均爭奪。

今次主席盃為世界職業壁球員協會（PSA）計分賽，賽事由本地球手於香港壁球中心中央場閉門角逐，經歷兩日比賽，港隊一姐何子樂與湯芷穎會師四強，自首圈起一局不失的何子樂保持強勢，她花31分鐘即以3:0（11：8、11：6、11：7）橫掃三號種籽湯芷穎。另一邊廂由上圈擊敗李嘉兒的18歲小將陳善鈺鬥廖梓苓，結果後者以3：1（11：9、11：13、11：8、11：9）淘汰陳善鈺晉級。

男子組方面，頭號種籽葉梓豐首圈及次圈對手分別因傷退賽，連續兩日兵不血刃的葉四強終遇攔路虎，他面對劉子均雖先贏一局，然而兩人激戰55分鐘後，劉子均以局數3：2（7：11、11：8、 11：9、10：12、11：7）反敗為勝，躋身決賽，周六會與擊敗梁子軒的黃祉謙爭冠。

男、女子組的決賽將於周六下午四時開始，比賽雖閉門上演，但壁球總會將於官方Facebook專頁直播賽事。

除壁球外，本地體壇陸續復賽，本周六及周日將有田徑測試賽，游泳計時賽亦會於周日假體院閉門舉行。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！