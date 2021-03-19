據外媒報道，國際田徑聯會日前同意恢復接受俄羅斯選手申請為中立運動員的計劃，只要該國選手未有違犯相關禁藥條例，即能以中立運動員身份參與今夏揭幕的2020東京奧運。

世界反禁藥組織（WADA）前年底宣佈俄羅斯因涉嫌竄改藥檢數據，禁止該國以國家名義參加未來四年的所有國際性賽事，包括東京奧運及2022年卡塔爾世界盃。俄國隨後向瑞士體育仲裁法院提訴，去年獲減刑禁賽期由4年變為2年，但他們仍無法以國家名義參與東奧和卡塔爾世盃。授權中立運動員計劃（ANA）是授權一些未有違犯禁藥條例的俄羅斯選手，以中立運動員身份參與東奧，但計劃於去年三月俄羅斯運動員組織（RusAF）被剔出田際田聯組織而停止，後者涉妨礙對世界室內跳高冠軍Danil Lysenko進行禁藥調查及未能支付631萬美元罰款。

國際田聯俄羅斯特別工作組主席Rune Andersen表示，俄羅斯運動員能即時起開始申請中立運動員計劃，但最多只能有10位運動員參與奧運及明年的世界田徑錦標賽。他續指，但仍然要視乎RusAF是否滿足到回歸國際田聯的要求。不過，國際田聯拍他們仍隨時有機會能取消俄羅斯選手以中立運動員身份的權利，包括如申請的10位運動員中有人違犯禁藥條例。

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