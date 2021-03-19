周四歐霸盃16強次回合，首回合作客已領先3:1的阿仙奴，回歸主場強陣出擊，上場聯賽北倫敦打吡疑因遲到，從而被棄用的隊長奧巴美揚復任正選，但阿仙奴最終以0:1不敵末段10人應戰的奧林比亞高斯，總比數阿仙奴仍以3:2順利淘汰對手，晉級8強。

上場北倫敦打吡戰阿仙奴以2:1擊敗宿敵熱刺，今仗領隊阿迪達作出多個調動，比利連、丹尼施巴路斯、艾利尼、尼高拉斯比比連同奧巴美揚復任正選。上半場18分鐘，丹高拉斯比比接應直線，利用速度右路爆破後，避過奧林比亞高斯出迎的門將祖些沙，惜窄位打算射空門之際，皮球穿過倒戈相向的柏柏斯達夫普路斯雙腳後在近柱出界，未能為阿仙奴先開紀錄。

20分鐘，輪到客軍奧林比亞高斯射手艾阿拉比，接應門將祖些沙的龍門球長傳單刀，惜艾阿拉比的勁射命中阿仙奴門將賓特尼奴的腳部彈出；24分鐘，奧巴美揚接應施巴路斯的傳送後，禁區內起腳竟然高出，結果兩軍半場互交白卷。

下半場51分鐘，客軍反擊機會，射手艾阿拉比禁區內起腳，皮球省中前來封阻的阿仙奴中堅加比爾馬加希斯改變方向入網，助奧林比亞高斯在今場取得1:0領先，但兩回合計客軍仍落後2:3。60分鐘，尼高拉斯比比接應基蘭泰亞尼左路傳中撞射，眼看必入之際皮球卻省中門前的阿仙奴球員伊美路維彈高，未能追成平數。

80分鐘，奧巴美揚再有單刀機會，可惜埋門一腳射斜。兩分鐘先，客軍後衞阿度利巴先向加比爾馬天尼利打肘領下黃牌，他隨即發脾氣用手擊打皮球，結果球證隨即向他出示第二張黃牌，兩黃變一紅將他驅逐離場，結果末段要10人應戰的奧林比亞高斯無以為繼，雖然他們次回合最終小勝1:0，但由於首回合他們在主場輸1:3，兩回合計總比數仍以2:3不敵阿仙奴出局。

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