歐霸盃8強於周五進行抽籤儀式，英超雙雄曼聯和阿仙奴在8強算是抽到好籤，分別與CF格蘭納達和布拉格斯拉維亞爭入4強。而今屆歐霸盃黑馬之一的羅馬則會在8強硬撼阿積士；至於由「歐霸專家」艾馬利領軍的維拉利爾則會面對克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模。

曼聯vs CF格蘭納達

曼聯（英超）

教練：蘇斯克查

聯賽位置：第2位（落後第1位14分）

歐霸最佳成績：冠軍1次

今季成績：4場2勝2和0負

隊內神射手：般奴費南迪斯 2球

冠軍賠率：2.5倍

CF格蘭納達（西班牙）

教練：迪亞高馬天尼斯

聯賽位置：第8位（落後第1位27分）

歐霸最佳成績：8強

今季成績：10場5勝2和3負

隊內神射手：佐治摩連拿 2球

冠軍賠率：30倍

對賽往績：無

簡評：剛於16強淘汰意甲代表AC米蘭晉級的曼聯，將於8強遇上另一支來自西甲的格蘭納達。雖然牌面上實力有一定差距，但紅魔過去在歐戰59次對西甲球隊，僅獲14勝23和22負，而且除了今季曾在32強大勝皇家蘇斯達過關，近年對西甲球隊的成績不算出色，今次晉級難度不低。

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阿仙奴vs布拉格斯拉維亞

阿仙奴（英超）

教練：阿迪達

聯賽位置：第10位（落後第1位30分）

歐霸最佳成績：亞軍2次

今季成績：10場8勝1和1負

隊內神射手：尼高拉斯比比 3球

冠軍賠率：3.6倍

布拉格斯拉維亞（捷克）

教練：泰比索夫斯基

聯賽位置：第1位（領先第2位14分）

歐霸最佳成績：四強

今季成績：10場6勝2和2負

隊內神射手：斯馬 4球

冠軍賠率：22倍

對賽往績：阿仙奴1勝1和

簡評：阿仙奴要靠歐霸盃冠軍重返歐聯，今屆的機會並不算低，不過先要過8強一關。兵工廠曾經在2008年的歐聯分組賽與布拉格斯拉維亞對賽兩次，獲得1勝1和，阿仙奴當年曾經在主場大炒對手7:0。值得一提的是，假如兵工廠順利晉身4強的話，將會硬撼薩格勒布戴拿模或維拉利爾的勝方，同樣是硬戰兩場。

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阿積士vs羅馬

阿積士（荷甲）

教練：坦哈格

聯賽位置：第1位（領先第2位8分）

歐霸最佳成績：冠軍1次

今季成績：4場4勝0和0負

隊內神射手：杜辛泰迪治 2球

冠軍賠率：6.75倍

羅馬（意大利）

教練：方辛加

聯賽位置：第6位（落後第1位15分）

歐霸最佳成績：亞軍

今季成績：10場8勝1和1負

隊內神射手：馬約萊爾 7球

冠軍賠率：8.5倍

對賽往績：阿積士1勝1和

簡評：阿積士對羅馬可算是8對之中實力最接近的對碰之一，阿積士近年多次在歐戰製造驚喜；至於羅馬在今屆歐霸盃亦盡顯黑馬本色，在今屆10場賽事轟入21球，並且獲得8勝1和1負的優異成績，絕對有機會衝擊球會史上首個歐霸錦標。

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薩格勒布戴拿模vs維拉利爾

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）

教練：基斯拿

聯賽位置：第1位（領先第2位2分）

歐霸最佳成績：8強

今季成績：10場7勝2和1負

隊內神射手：佩特奴域 4球

冠軍賠率：50倍

維拉利爾（西甲）

教練：艾馬利

聯賽位置：第7位（落後第1位23分）

歐霸最佳成績：4強

今季成績：10場9勝1和0負

隊內神射手：柏高艾卡沙 5球

冠軍賠率：4.8倍

對賽往績：薩格勒布戴拿模1勝1負

簡評：維拉利爾與曼聯一樣，在今屆歐霸盃未嘗一敗。球隊在八強對薩格勒布戴拿模，似乎算是抽到好籤，事實上雙方過去對賽2次其實僅各得1勝。不過維拉利爾今季由「歐霸專家」艾馬利領軍，或有機會複製西維爾在這項賽事的神話。

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