前阿仙奴球星艾沙維出咗名係賤男一名，早幾年因為多次喺外面亂搞關係，最後同太太Alisa離異。身邊嗰位健康嘅時候唔珍惜，前妻𠵱家感染咗武漢肺炎同引起併發症，已經入咗深切治療部一段時間，仲要靠呼吸機嚟維持生命，艾沙維想彌補都太遲。

39歲嘅艾沙維2018年底宣佈掛靴之後，隨即被影到背住老婆喺夜店門口一拖二，呢位慣犯已經唔係第一次，太太最後忍唔住同佢離婚。曾經係記者同模特兒嘅Alisa，同艾沙維生咗位囡囡Yesenya。但近年佢健康出現問題，患有腹膜炎同急性胰臟炎，最近佢又再唔舒服需要入院，點知喺醫院惹到武肺，仲引起併發症。

Alisa媽媽透露，佢入咗ICU成八日時間，肺部已經有40%損壞，現時同死神搏鬥緊。唔單止咁，艾沙維阿媽仲入稟法庭想將Alisa同4歲嘅Yesenya趕出家門，Alisa梗係上訴，但佢現時病重未能夠出席聆訊。

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