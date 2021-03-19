熱刺在歐霸盃16強首回合領先兩球下，周四在次回合作客在加時以0:3不敵薩格勒布戴拿模出局，賽後不少熱刺球迷在網上呼籲要辭退領隊，摩連奴亦主動向球迷道歉，隊長洛里斯亦坦言今場熱刺差劣表現，最終導致出局是一場恥辱。

「他們留下了汗水、精力和鮮血，在最後他們甚至留下幸福的眼淚，對手非常謙虛和堅定，我必須要讚揚他們。」摩連奴續指：「另一方面，我的球隊，我重申我的球隊，不像在踢一場重要的比賽，如果對球員們其中一人來說今場是不重要，那對我來說也是。」

「對於我的職業及工作的尊重，每場比賽都是重要的，對於在家中的每位熱刺球迷都說，每場都是重要的，球隊需要另一種態度我只能向熱刺球迷道歉，今天是生死時刻，但這刻我們卻出局了。我剛剛離開了戴拿模的更衣室，我去表揚了他們，足球不僅是認為自己比其他人質素更好，足球的基礎是態度，所以他們擊敗我們。」

熱刺隊長洛里斯賽後則稱：「這是一場恥辱，我希望更衣室內每個人都感到自責，失敗的滋味不只是痛苦，我們全部人都應該要負責。我們是一間充滿野心的球會，但目前的球隊反映了問題，缺乏最基本的基礎，我們的心理應該更加強大及更有競爭力。」

「在這個水平上當你未準備好，當你不尊重對手時，你就會受到懲罰，這是整支球隊、整間球會的責任，我們都有罪。我們的比賽方式不夠好，過去我們有很好的時刻，在球隊內我們都相信大家，但今天我不確定。」

前熱刺領隊荷杜則認為，這是一場災難級的表現及賽果，直指近兩場賽事熱刺表現嚴重退步，薩格勒布表現出更大的毅力和決心，熱刺球員們卻沒有付出努力。

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