歐洲足協周五將會在為歐聯和歐霸進行抽籤，決定8強和4強的對壘形勢，由於不設種籽或國家等限制，8強有可能出現任何戲碼。周三時歐聯16強的賽事已經完成，根據足智彩開出的賠率，英超的曼城是2.85倍奪標大熱，其次是3.4倍的拜仁；而歐霸方面，兩支英超代表成為熱門，大熱為2.95倍的曼聯，其次是3.65倍的阿仙奴。

香港時間晚上7點將會先進行歐聯抽籤，8支球隊中英超成為大戶有3隊，包括大熱門曼城、車路士和利物浦。曼城雖然是今季奪冠大熱，但藍月卻是8支球隊中從未贏過歐聯的球隊。其餘5支球隊包括衞冕的拜仁慕尼黑和上屆決賽對手巴黎聖日耳門；冠軍最多的皇家馬德里、還有「黑馬」多蒙特與波圖。今次的抽籤不設種籽排名和國家限制，意味所有球隊都有機會碰頭，同時亦會進行4強抽籤，決定好未來出線後的對手。

歐聯8支球隊及奪冠賠率

曼城（英格蘭）2.85倍

拜仁慕尼黑（德國）3.4倍

巴黎聖日耳門（法國）5.75倍

利物浦（英格蘭）7倍

皇家馬德里（西班牙）9.5倍

車路士（英格蘭）11倍

多蒙特（德國）17倍

波圖（葡萄牙）60倍

至於歐霸就會在晚上8點進行抽籤，同樣是不設限制和為4強進行抽籤，熱刺被薩格勒布戴拿模次回合反勝淘汰，令英超如今只餘下曼聯和阿仙奴兩支球隊，與西甲同樣成為大戶，有維拉利爾和CF格蘭納達；還有阿積士、布拉格斯拉維亞和意甲的羅馬。

歐霸8支球隊及奪冠賠率

曼聯（英格蘭）2.95倍

阿仙奴（英格蘭）3.65倍

阿積士（荷蘭）5.55倍

維拉利爾（西班牙）6倍

羅馬（意大利）6.5倍

布拉格斯拉維亞（捷克）14倍

CF格蘭納達（西班牙）22倍

薩格勒布戴拿模（克羅地亞）50倍

抽籤小資料

日期：19/03

時間：歐聯抽籤為香港時間晚上7點

地點：歐洲足協瑞士總部

規則：不設種籽排名和國家限制，所有球隊都有機會碰頭；同時亦會進行4強抽籤。

同日香港時間晚上8點將會進行歐霸8強抽籤，同樣不設種籽排名和國家限制。

歐聯時間表

8強

首回合：06-07/04

次回合：13-14/04

4強

首回合：28-27/04

次回合：13-14/04

決賽

5月29日

地點：土耳其伊斯坦堡奧林匹克球場

資料來源：UEFA官網

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