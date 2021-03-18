南韓出咗名係整容大國，但估唔到好似中超球隊上海申花嘅南韓名帥崔康熙咁，都會花錢喺個樣到。話說近期申花介紹新兵嘅記者會上，有球迷發現到已經61歲嘅崔康熙好似後生咗，原來因為去咗做眼部抽脂，仲成為咗中國球迷嘅熱話。不過申花嘅新聞官之後喺網上解話，話崔康熙咁做其實係為咗健康，並唔係貪靚咁簡單。

禮拜一申花舉辦介紹新兵嘅記者會，除咗一眾新兵之外，教練崔康熙都有出現，而且睇落個樣好似精神好咗後生咗，十足十P咗圖一樣。之後就有球迷發現，其實崔康熙係做咗眼部抽脂，將眼肚嘅脂肪抽咗出嚟，眼簾冇以前咁下垂，所以睇落就精神好咗。

而申花嘅新聞官馬悅喺崔康熙個新樣成為咗網上熱話之後出面解話，「其實老崔返去唔係美容，上年佢對眼已經有啲小問題，時不時有啲症狀，檢查之後就發現原來因為眼部脂肪迫住神經線。今次佢就趁未開季返咗南韓做眼部抽脂，之後返嚟上海隔離嗰14日就休養下，先至令家下見到嘅老崔後生返唔少。」

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