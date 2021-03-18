周三完成最後2場歐聯16強次回合賽事，主場出擊的拜仁慕尼黑與車路士皆獲勝，分別淘汰拉素與馬德里體育會出局，八強球隊亦全部產生，歐洲足協會在今日進行8強與4強抽籤。進入八強勁旅林立，衞冕的拜仁加上上屆決賽對手巴黎聖日耳門（PSG）、包括大熱曼城在內的英超三雄，冠軍最多的皇家馬德里、還有「黑馬」多蒙特與波圖，今日隨機抽籤下決出對手。

文：何西

在首回合已取得領先4:1絕對優勢的拜仁，周三主場出擊再戰拉素，門神紐亞因感冒缺陣，由副選紐布爾頂上把關；對手拉素似乎亦對奇蹟逆轉不抱太大希望，教練施蒙尼恩沙基收起首席射手恩莫比尼。

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拜仁車仔趕上尾班車

繼續強勢的拜仁於33分鐘打開紀錄，哥列斯卡博得12碼，由羅拔利雲度夫斯基操刀中鵠，半場以一球領先。易邊後，拜仁在73分鐘由後備入替的祖普莫亭增添紀錄，接應阿拉巴傳送後殺入禁區為拜仁射成2:0。拉素在82分鐘由馬高柏洛路破蛋，但對大局無甚影響，拜仁總比數6:2大勝過關。

同日另一場歐聯16強次回合車路士2:0再贏馬德里體育會晉級，今季八強分子亦全部決出。賽會會在香港時間今晚7時進行歐聯8強及4強抽籤；隨後再進行歐霸盃8強及4強抽籤。

僅曼城PSG從未奪冠

在八強抽籤前，今季爭逐成為四冠王的英超班霸曼城仍被列為冠軍大熱門，僅2.85倍；至於刷新紀錄第19次打入歐聯8強的拜仁，則以3.4倍緊隨其後，球隊在歐聯賽事亦已19場不敗，追平隊史於2001至2002年創下的最長不敗紀錄。教練費歷克賽後說：「我們今仗敢於冒險，進攻非常出色。在任何情況下都保持這風格應付比賽是十分重要，己隊在前場便施壓，給予對手很大壓力。」

除曼城及車路士外，利物浦亦打入八強，英超成為今季歐聯八強大戶。雖然紅軍今季成績大幅下滑，但能在過去3季2度打入決賽，絕不能忽視。德甲代表除拜仁之外亦有多蒙特，後者擁有入球機器、在今季歐聯已入10球的艾寧夏蘭特，有力挑戰任何對手。八強中只有曼城和法甲PSG未曾贏過歐聯，後者在上季首入決賽僅以一球不敵拜仁，王牌基利安麥巴比今季更大熟大勇，上輪完勝巴塞隆拿晉級，表現依然具說服力。

8強餘下球隊有紀錄性13次奪冠的皇家馬德里，儘管陣容比數年前5年4奪冠軍時減弱不少，今季續由施丹領軍下仍是闖過一關又一關，在歐聯以至西甲都保持爭標希望。八強抽籤將不再設有種籽隊及同一國家球隊不能對壘的限制，相信列強最希望抽中的是葡超波圖。17年前爆冷封王的波圖在今季葡超戰績未如理想，雖在16強被看低一線下氣走有球王基斯坦奴朗拿度的祖雲達斯，但八強抽籤注定成為一眾豪門的獵物。