周四熱刺意外地在歐霸盃16強出局後，現時這支在英超排名第8位的球隊，要爭取來屆歐聯資格就只有爭入前四，而今季唯一冠軍希望則落在英聯盃身上，但他們將會在決賽面對下半季走勢強勁的曼城。賽後前熱刺球員高治坦言，熱刺陣中兩名球星哈利卡尼及孫興民，理應參與更高水平的歐聯賽事，擔心在歐霸出局後二人會決定在今夏離隊。

高治表示：「今晚在歐洲賽出局，他們今季成績面臨危機，當我看到像哈利卡尼的球員進入球場，我在想他是應該參與歐聯的球員，他甚至不應該踢這類比賽。」

「他是歐聯的球員，他應該與羅拔利雲杜夫斯基、艾寧夏蘭特、基利安麥巴比一同被人相提並論，他應該與那些球員一起參加歐聯，但他今晚卻在對薩格勒布戴拿模出局。孫興民和哈利卡尼，他們值得去踢比起歐霸更高水平的賽事，當然他們忠於熱刺，我們也希望他們會如此。」

前英超射手瑟頓亦稱：「如果你是哈利卡尼且有雄心壯志，你會想去一間能贏得錦標的球會，只有英聯盃就足夠嗎？」

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