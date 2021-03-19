周四曼聯在歐霸盃次回合，作客1:0小勝AC米蘭驚險晉級，其中曼聯中場保羅普巴下半場上陣僅3分鐘，就射入全場唯一入球成為贏波英雄，賽後不但獲隊友勞基梳爾大讚普巴是「世界級」球員，成功拯救上半場處於困境的曼聯，領隊蘇斯克查亦坦言普巴順利復出，可為球隊今季餘下賽事帶來極大的振奮作用。

「我們很高興能夠過關，老實說職球員都同意，我們表現不算太好特別是在上半場，頭10至15分鐘我們開局不錯，可以控制球權，但之後形勢改變，不斷失去控球，讓自己受到壓力。」勞基梳爾續指：「幸好下半場有一名世界級球員保羅改變局勢，但我們知道需要有比今晚更好的表現，AC米蘭是頂級球隊，我們知道今仗會很困難，但我們很喜歡這個賽果，一次很好的勝利，我們一些球員回來了，球隊看起來更加好。」

曼聯領隊蘇斯克查則稱：「我們非常想念保羅，他已經缺陣大約兩個月，正取回受傷前的良好狀態，這對於我們餘下球季來說是極大的振奮。」賽後，就連普巴的中場拍檔般奴費南迪斯，亦在社文媒體上傳自己與普巴的合照，歡迎對方回歸。

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