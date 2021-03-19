周四NBA常規賽巫師主場迎戰聯盟一哥爵士，主隊今場有當家球星比爾（Bradley Beal）轟入41分，加上「韋少」韋斯卜克（Russell Westbrook）拿下35分15籃板和13助攻，錄得今季第13次三雙，以由頭帶到尾的姿態輕取爵士，結束5連敗，兼送對近8戰第5敗。

賽前五連敗的巫師今場面對爵士，意外取得一面倒的戰情，兩隊於開賽後約6分鐘表現仍然不相伯仲，但接下來的時間就由巫師主導賽事，他們以緊密防守迫使爵士全場交出17次失誤，隨後更把比分拉開至24分差距。爵士即使有球星米曹（Donovan Mitchell）追平今季得分新高的42分，亦無阻巫師拿下今場勝利。

比爾過往常在比賽中取得很高分數，卻挽救不到球隊最終要輸球的局面，今場24投16中轟入43分他，終成功打破連續11場得分40+卻輸球的「魔咒」，是他自2019年以來首次得分40+，而其球隊最後獲勝，要知道比爾於過去11場比爾得分40+，巫師最後都未能逃過輸球的厄運。比爾賽後說：「我們守足48分鐘，我認為我們做得很好，讓他們進攻上感到困難；我們球隊的進攻也執行得很好，確定場上每位隊友都參與到進攻，但防守絕對是我們今場致勝的關鍵。」至於韋少就拿下今季第13次三雙，現在聯盟居首，這也是他職業生涯第159次三雙，排在現役球員第一位，NBA三雙榜為歷史第二位。

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