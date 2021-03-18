周五列斯聯會作客挑戰同樣是今季「升班馬」的富咸，不過英超官網公佈今場的主球證為大衛葛地原來是列斯剋星。由於這位英格蘭球證此前5次負責列斯聯的比賽時，列斯聯就錄得全敗，因此這次看到葛地的名字出現在主球證的位置時，已經有不少列斯球迷「打定輸數」。

雖然此前葛地作為主球證執法列斯聯的比賽時，並未有出現一些爭議性或是對列斯聯不利的判罰，只不過考慮到此前當葛地出現在列斯聯的比賽時就必定落敗的往績，實在令到列斯球迷相當擔心。翻查紀錄，今季葛地以主球證身份執法了列斯3場聯賽，列斯除了3戰全敗之餘，更未入過1球。其餘一場聯賽以及英足盃賽事，葛地雖然只是出任第四球證，惟球隊依然無法逃過落敗的命運。

雖然球證與列斯在比賽中的勝負未有直接關係，惟考慮到此前球隊在倫敦作賽的成績已經非常差，再加上這次有「剋星球證」的因素，所以有不少迷信的列斯球迷在社交媒體上作出熱烈討論：「即將來臨的失利，詛咒依然繼續！」、「這場比賽在倫敦進行，再加上球證，沒有比這更差的事情。」、「在葛地執法下，上帝會幫助富咸。」

大衛葛地今季執法列斯聯賽事

日期：19/02/21

賽事：英超

賽果：客負狼隊0:1

日期：10/01/21

賽事：英足盃

賽果：客負卡維尼0:3*

日期：02/01/21

賽事：英超

賽果：客負熱刺0:3

日期：07/11/20

賽事：英超

賽果：客負水晶宮1:4*

日期：19/10/20

賽事：英超

賽果：主負狼隊0:1

*為葛地出任第四球證賽事

資料來源：soccerway.com 截至18/3

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