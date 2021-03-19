周五歐霸8強抽籤，西甲的「黃色潛艇」維拉利爾就抽中對陣剛淘汰熱刺的薩格勒布戴拿模。今季維拉利爾在「歐霸專家」艾馬利的帶領下，在歐戰的成績相當不俗，由分組賽至16強的10場賽事當中，取得9勝1和的戰績，考慮到過往艾馬利領軍在歐霸盃的成績，今季維拉利爾有望在歐洲賽創一番佳績。

維拉利爾在16強兩回合計以4:0淘汰了烏克蘭的基輔戴拿模，在歐霸盃已經取得6連勝，而且球隊的奪冠賠率亦只僅次於兩支英超球隊曼聯以及阿仙奴。由於今季維拉利爾在聯賽的成績不算太好，暫時只位列第7位，距下屆歐聯席位有多達14分差距，因此領隊艾馬利在16強次回合的賽後已表明，球隊應該利用捧起歐霸盃冠軍從而獲得歐聯資格：「球隊進入8強，需要一步一步前進，不過我們要謹慎面對接下來的比賽，因為對手越來越強，比賽越來越難踢，走到這一步沒有一支球隊會是好對付，每一支球隊也是向着冠軍以及歐聯資格前進。」

以往艾馬利在執教西維爾的期間，球隊被稱為「歐霸之王」，當時這位西班牙主帥曾在13至16年帶領西維爾贏下歐霸三連冠。隨後在18/19球季執教阿仙奴時，亦帶隊闖入決賽，可惜該屆在決賽不敵車路士飲恨亞軍。

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