熱刺周四在歐霸盃16強意外出局，領隊摩連奴公開批評熱刺球員的態度，似乎有意將球隊出局責任，推在球員身上。然而周日在北倫敦打吡落敗後，熱刺繼而在歐霸盃出局，賽後觸發大批熱刺球迷不滿，在網上呼籲愛隊辭退摩連奴，甚至要求球隊賣出今仗90%的球員，形容他們如像踢業餘足球一樣。

英國《太陽報》報稱，熱刺出局後已有博彩公司，將摩連奴的被下台賠率，由賽前的5倍下調至2.3倍，力壓深受護級壓力的紐卡素領隊布魯士的4.5倍，成為下任英超領隊被炒大熱。

事實上，熱刺在摩連奴帶領下，歐洲賽戰績沒有進步，前領隊普捷天奴帶領軍殺入歐聯決賽，但上季摩連奴帶領的熱刺，卻於16強被RB萊比錫輕鬆踢走，今季轉戰球隊實力較弱的歐霸，亦同樣於16強出局，加上英超排名僅第八位，就算他領軍殺入了英聯盃決賽，但球隊整體成績不佳，加上摩連奴保守的戰術踢法，引起球迷不滿，或許會令熱刺老闆利維決定辭退摩連奴。

下任英超領隊被炒最新賠率

排名 領隊（球會） 賠率

1 摩連奴（熱刺） 2.3倍

2 沒有領隊被炒 3.6倍

3 布魯士（紐卡素） 4.5倍

4 艾拿迪斯（西布朗） 6倍

5 哈辛赫圖（修咸頓） 12倍

資料來源：Betfair

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