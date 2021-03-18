自2月尾復賽以來，港超球隊狀態逐漸提升，龍爭虎鬥，加上球迷可有限度地入場，令本地足球再次熱鬧起來，場內場外的氣氛都熱熾。例如早前東方和傑志球迷在旺角場的熱辣辣對碰，其實樂觀一點看，總比寂靜的看台來得有氣氛。不愉快的事情當然不希望發生，但球迷落力地打氣真的能刺激球隊打出拼勁。

過了幾輪的賽事，比賽的節奏和速度有明顯的增加，儘管在比賽內容、技術及戰術性層面上的狀態和水平還有待提升，但不少比賽都快上快落。日前東方對飛馬的賽事雖然0:0完場，但互有攻守，下半場快上快落，也十分精采。這樣的比賽對球員的體能負荷頗大，加上賽程頻密，對一眾港超教練也是一種挑戰，既要爭成績，又要兼顧球員的狀態和健康。

經過時開時停的六輪聯賽，積分榜的形勢仍然是非常混亂，反映港超競爭相當激烈。排榜首得12分的傑志只領先東方1分，少踢1場的理文及天水圍飛馬分別以入8分及7分緊隨其後。今輪的重頭戲是榜首之戰，傑志和東方事隔幾天再度在旺角場交手。儘管這是榜首之戰，但相信無論誰勝誰負，其實兩支球隊更重要的是對其他中下游球隊減少犯錯和失分，因為事實已反映今季港超並沒有輕易取勝的比賽。

其後傑志要參與亞冠賽事，舟車勞頓，於本地踢亞協小組賽的理文及東方大有可能在港超得利，近期打出水準的飛馬專注本地賽，亦有權在前列位置佔一席位。因此，今季港超的冠軍，大有機會又要鬥到最後一輪才可分出勝負。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報