歐聯八強今晚（周五）抽籤，英超代表曼城、車路士和利物浦分途出賽，足球評述員鄭兆聰看好三隊攜手躋身四強，他認為利物浦近況雖差，但勝在「踢盃賽有衝勁」，只要前線三叉戟發揮得宜，有力擊敗「歐聯之王」皇家馬德里。

利物浦與皇家馬德里狹路相逢，上演前年決賽翻版，鄭兆聰指兩隊近況平平，四組對碰中以此最為均勢，「皇馬經驗十足，但今年差咗，兩隊近況差唔多，皇馬都係靠賓施馬或者死球入波；利物浦問題一樣，但佢哋始終踢盃賽有衝勁，皇馬面對財政問題，有好多人未續約，我睇唔到佢哋嘅決心。」他續指如利物浦前線三叉戟與中場踢出水準，能向皇馬施加一定壓力。

八強另一焦點為衛冕的拜仁慕尼黑鬥上屆決賽飲恨的巴黎聖日耳門，鄭兆聰指拜仁保持霸氣，技高一籌，「八隊入面有兩隊超班，一隊係曼城，一隊就拜仁，佢哋保持到上季踢法同霸氣，但巴黎嘅尼馬傷咗好耐，及時重拾狀態成疑，有少少蝕底。」此外，他亦看好曼城及車路士能分別晉級，他指前者人腳較多蒙特優勝，加上教練哥迪奧拿曾執教拜仁慕尼黑，非常了解宿敵多蒙特；由杜曹帶領的車路士踢法雖不華麗，惟鄭兆聰指車路士勝在「穩陣」，他指如車路士不輕敵、小心應戰，出線機會較大，「大家咬住踢，我覺得車路士會一球半球上落淘汰波圖。」

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