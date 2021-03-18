周四衞冕世界盃的法國為準備月尾三場的世盃外，教練迪甘斯亦公佈26人的出征名單。其中洛里斯、華拉尼、基沙文，以及基利安麥巴比等亦主力悉數入選。但較為令人意外的為今季狀態低態，效力曼聯的安東尼馬迪爾竟然在列，相信頗令人跌眼鏡。

今次迪甘斯的點兵大多為熟悉面孔以及外流兵，26名球員中就只有6名於法甲搵食。後防位置方面，左閘繼續人才濟濟，今次有盧卡斯迪治尼、費蘭特文迪，以及「大佬」盧卡斯靴南迪斯三位左閘入選，亦繼續令近季於AC米蘭表現出色的「細佬」迪奧靴南迪斯落選。中場方面，近期回勇的中場悍將尼高路簡迪繼續入選，另外仍未傷癒復出的曼聯中場保羅普巴亦有入選。

至於前線，最令人意外莫過於今季狀態大跌watt的安東尼馬迪爾有份，這位25歲前鋒今季聯賽至今僅入四球，對比去季的17球相距甚遠，現時更已失去正選位置，但卻獲迪甘斯賞識入選國家隊。法國將於3月24日開始出戰三場世盃外，對手分別為烏克蘭、哈薩克，以及波斯尼亞。

法國26人大軍名單

門將：艾拉奧拿（富咸）、洛里斯（熱刺）、文丹達（馬賽）、邁治蘭（里爾）

後防：盧卡斯迪治尼（愛華頓）、里奧杜布斯（里昂）、班哲文柏華特、盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑）、派斯奴甘佩比（巴黎聖日耳門）、基文迪朗格勒（巴塞隆拿）、華拉尼、費蘭特文迪（皇家馬德里）、葛特蘇馬（車路士）

中場：尼高路簡迪（車路士）、穆沙施素高、尼當比利（熱刺）、保羅普巴（曼聯）、拉比奧特（祖雲達斯）

前鋒：賓耶達（摩納哥）、京士利高文（拜仁慕尼黑）、奧士文尼迪比利、基沙文（巴塞隆拿）、基奧特（車路士）、湯馬士林馬（馬德里體育會）、安東尼馬迪爾（曼聯）、基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）

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