冤家碰頭，利物浦與皇家馬德里事隔兩季後於歐聯8強再遇。兩隊在2018年的歐聯決賽，因穆罕默德沙拿被沙治奧拉莫斯所傷結下仇怨，而不少紅軍球迷至今仍對拉莫斯的行為恨之入骨。

皇馬在3年前的決賽以3:1輕取利物浦，破紀錄連續3年在改制後的歐聯封王，是史上第一隊。不過，利物浦當時在這場敗仗不斷因自身犯錯而斷送江山，前門將卡利奧斯兩次低級犯錯成罪人，先是不小心開「生波」被賓施馬出腳擋入，令缺口遭打開，而下半場尾段，再將加里夫巴利的遠射擋入網窩，使紅軍最後大敗1:3失冠。另外，這位德國門將投訴曾在比賽中遭拉莫斯肘擊中頭部，及後確診患上腦震盪，但對方未有道歉。

說起拉莫斯，這場比賽成為紅軍球員至球迷的公敵，皆因他在上半場以「摔角式」的茅招令沙拿膊頭受傷，使紅軍失去頭號主力應戰下敗陣，而拉莫斯也沒有因為出術而獲任何處分。他賽後更直言外界誇大了對他的指責，還嘲諷紅軍球迷將落敗責任推到他身上，未知今次與紅軍再碰頭，他會否再成為眾矢之的。

抽籤後，拉莫斯未就這次對碰在社交網站發出感想，但隊友卻奧斯則有轉載皇馬官方Twitter的帖子，表示與紅軍交鋒是極好的對碰。

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